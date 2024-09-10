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ПОЛІТИКА

Чи зможе Європа впоратися без американської підтримки НАТО – Bloomberg

10 вересня 2024, 20:13
Чи зможе Європа впоратися без американської підтримки НАТО – Bloomberg
Рада Європи
Європейці повинні враховувати, що Вашингтон може розглядати сценарії скорочення військової підтримки Європи.

Декілька європейських членів НАТО десятиліттями економили на витратах на оборону, безкарно покладаючись на військову міць США і спочатку розчаровуючи, а потім і розлючуючи американських платників податків і політиків. Навіть якщо деякі з них зараз витрачають більше на свої армії, ці зміни можуть бути надто незначними й запізнілими. 

Вашингтон, тим часом, відходить від свого стратегічного трансатлантизму часів холодної війни. Президенти, починаючи з Барака Обами, намагалися, але поки що безуспішно, "відвернутися" від Європи й Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, де вони бачать більшу небезпеку з боку Китаю.

Про це пише Bloomberg.

В умовах постійних бюджетних криз і зростаючого державного боргу Вашингтону доводиться робити вибір між глобальними зобов'язаннями. Цей вибір залежатиме від того, хто стане наступним президентом.

Під час свого першого терміну Дональд Трамп погрожував вивести американські війська з Німеччини й взагалі вийти з НАТО. Під час другого терміну він може зробити це або просто, як припускає один з близьких до нього аналітичних центрів, оголосити Альянс "недіючим".

Камала Гарріс, навпаки, підтвердила б традиційні зобов'язання Америки. Але, на відміну від Джо Байдена, вона може ставитися до трансатлантичних зв'язків більш раціонально, ніж емоційно.

Відхід Трампа від Європи може бути свідомим, розсудливим і швидким. На противагу цьому, Гарріс риторично підтвердила б прихильність до Європи. Але, як і Трамп, вона все одно може бути змушена залишити Європу наодинці через непередбачувані обставини.

Інший сценарій полягає в тому, що США можуть залишити Європу без допомоги досить швидко: якщо, наприклад, Китай вторгнеться на Тайвань, в Азії спалахне велика війна, і США доведеться за одну ніч перекинути солдатів та зброю до Тихого океану. Або повільно: у США може виникнути фінансова криза, що змусить Вашингтон економити на своїх військах за кордоном; оскільки Азія залишається пріоритетом, скорочення вдарить по Європі й поступово "спустошить" НАТО.

На думку колумніста, якщо Трамп стане президентом й навмисно і швидко відмовиться від Європи, це стане жахом для неї.

В Європі продовжують говорити про збільшення витрат на оборону та покращення армій. Але з цього нічого не вийде, бо криза надто повільна, і кожна країна сприймає загрози по-різному. Португалія, наприклад, не дуже боїться кремля.

"Великі країни, такі як Німеччина, не готові жертвувати своїми системами соціального забезпечення заради військової готовності", — додає Клут.

Якщо американці приділятимуть більше уваги Азії, європейцям доведеться взяти на себе більше відповідальності в Брюсселі, в ЄС і в штаб-квартирі НАТО. Вони ділитимуться розвідданими, системами озброєнь і навіть командуванням і контролем, щоб захистити свій спільний континент. Все це змушує замислитися, чому б європейцям не обрати менш апокаліптичний сценарій і не об'єднати свої зусилля раніше.

ЄвропаСШАНАТО

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