CNN дізнався про новий рівень "битви розуму" між Україною та рф

Імпровізація і технологічні новації кардинально змінюють сучасну війну. Нині й Україна, і росія все частіше перетворюють на бойові платформи прості літаки, дрони та старі боєприпаси.

Війна між Україною та росією давно перестала бути лише питанням кількості озброєнь - вирішальну роль відіграють технологічні інновації та здатність швидко адаптуватися.

Обидві сторони використовують різні технічні рішення - від легкомоторних літаків із бомбовим навантаженням до морських дронів і керованих авіабомб із дальністю близько 200 км.