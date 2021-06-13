Дані Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань допомогли знайти нову популяцію киті

"Ми виявили цілу нову групу карликових синіх китів просто посеред Індійського океану. Ми не знаємо, скільки китів у цій групі, але підозрюємо, що їх багато, через величезну кількість звуків, які ми чуємо", - зазначає Трейсі Роджерс.

Вчені Університету Нового Південного Вельсу (Австралія) виявили раніше невідому популяцію синіх китів завдяки даним Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Китів виказав їх спів, зафіксований гідрофонами організації, покликаної стежити, зокрема, за можливими підводними випробуваннями ядерної зброї.

"Ми виявили цілу нову групу карликових синіх китів просто посеред Індійського океану. Ми не знаємо, скільки китів у цій групі, але підозрюємо, що їх багато, через величезну кількість звуків, які ми чуємо", - зазначає старший автор дослідження, професор Університету Нового Південного Вельсу Трейсі Роджерс.

Вивчаючи дані ОДВЗЯВ, вчені виявили незвичайно сильний сигнал - пісню кита, яка раніше була ідентифікована в записах. Вивчивши структуру пісні, частоту і темп, дослідники зрозуміли, що вона належить групі карликових синіх китів, але не належить до жодної з груп, раніше записаних у цьому районі.

Якщо візуальні спостереження підтвердять наявність нової популяції, вона стане п'ятою популяцією карликових синіх китів, виявленої в Індійському океані.

Карликові сині кити - найменші представники сімейства синіх китів, вони можуть досягати 24 метрів у довжину. Пісні китів можна почути на відстані до 500 км.

Нагадаємо, що в Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку"