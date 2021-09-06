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В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку"

Поведінка при годуванні, яку вони демонстрували, ніколи раніше не реєструвалися в Австралії
Безпілотник зняв кадри величезної групи китів біля узбережжя Нового Південного Уельсу, які демонстрували зовсім не типові для Австралії техніки упіймання криля.
В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку" Фото: Вікіпедія

Як передає "Укрінформ" з посиланням на ВВС, зняте торік відео викликало серед учених ажіотаж.

Така велика зграя китів називається супергрупою.

Як зазначається, поведінка при годуванні, яку вони демонстрували, ніколи раніше не реєструвалися в Австралії.

Кити використовували бульбашкову сітку - це техніка для упіймання криля, коли кит пірнає під дрібних риб, а потім починає видихати повітря, при цьому піднімаючись до поверхні по спіралі.

Вчені припускають, що можливо в цій зграї були кити з інших популяцій, які ділилися знанням цієї техніки з іншими китами.

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09 06 2021 14:33
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