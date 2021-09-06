CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОБезпілотник зняв кадри величезної групи китів біля узбережжя Нового Південного Уельсу, які демонстрували зовсім не типові для Австралії техніки упіймання криля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку"
Поведінка при годуванні, яку вони демонстрували, ніколи раніше не реєструвалися в Австралії
Фото: Вікіпедія
Як передає "Укрінформ" з посиланням на ВВС, зняте торік відео викликало серед учених ажіотаж.
Така велика зграя китів називається супергрупою.
Як зазначається, поведінка при годуванні, яку вони демонстрували, ніколи раніше не реєструвалися в Австралії.
Кити використовували бульбашкову сітку - це техніка для упіймання криля, коли кит пірнає під дрібних риб, а потім починає видихати повітря, при цьому піднімаючись до поверхні по спіралі.
Вчені припускають, що можливо в цій зграї були кити з інших популяцій, які ділилися знанням цієї техніки з іншими китами.
Читайте також: Біля узбережжя Канади знайшли тіла шести атлантичних китів, які перебувають на межі вимирання
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 06 2021 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Шрі-Ланці заявили про найбільше забруднення пляжів
- ФОТО Українські полярники на станції "Академік Вернадський" досліджують загадковий скелет кита
- ФОТО Жителі прифронтових Авдіївки й Торецька отримали гуманітарний вантаж від Латвії