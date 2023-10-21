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ПОЛІТИКА

Данілов заявив, що "ситуація докорінно зміниться", щойно із Заходу прибудуть винищувачі F-16

21 жовтня 2023, 19:10
Данілов заявив, що
Данілов
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ЗСУ продовжуватимуть контрнаступ.

Ситуація докорінно зміниться на краще, щойно Захід передасть винищувачі F-16 Україні.

Переговори про припинення вогню з рф не можуть бути проведені доти, доки москва не поверне всі окуповані нею території. 

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Kyodo News.

Данілов також вказав на намір України продовжити контрнаступ.

"В іншому випадку не буде ніяких переговорів. Їх не можна вести, поки росія продовжує окупувати територію, включно з Кримом", — сказав Данілов.

Він назвав президента росії путіна терористом і додав, що "сучасний Гітлер на ім'я путін убив 500 наших дітей".

Данілов заявив, що він переконаний, що "ситуація докорінно зміниться", щойно із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для посилення протиповітряної оборони України.

Секретар РНБО наголосив, що Україна уклала неофіційну угоду не використовувати зброю, яку постачає Захід, для атак на материкову частину росії. Однак Данілов попередив, що москва може стати мішенню для зброї вітчизняного виробництва.

Він розвіяв побоювання, що міжнародна увага і підтримка ослабнуть на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

"У відносинах зі Сполученими Штатами та Європою не відбулося жодних змін. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу", — зазначив він.

Що стосується зміцнення зв'язків між росією і Китаєм, Данілов заявив, що москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран".

Нідерланди і Данія очолили зусилля з навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Норвегія і Бельгія також зобов'язалися поставити Україні F-16, а 11 інших країн, включно зі США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

війнаF-16Данілов

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