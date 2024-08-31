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Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку вторгнення рф, - прем'єрка

31 серпня 2024, 14:17
Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку вторгнення рф, - прем'єрка
За її словами, дискусії щодо постачання винищувачів забрали багато часу.
Данія готова була передати Україні винищувачі F-16 від самого початку повномасштабної війни, але тривала дискусія про те, чи це правильне рішення.
 
Про це заявила очільниця уряду Данії Метте Фредріксен.
 
За її словами, дискусії щодо постачання винищувачів забрали багато часу.
 
"Мені шкода, що постачання F-16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни. Але була тривала дискусія про те, чи це правильне рішення чи ні", - сказала Фредріксен на пресконференції GLOBSEC у Празі.
 
Вона не уточнила, хто саме гальмував постачання літаків, але висловила переконання, що досі залишається завдання, щоби Україна отримала від Заходу всю необхідну їй зброю.
 
Фредріксен також підтвердила, що з боку Данії немає жодних обмежень щодо використання наданої зброї, включно з літаками.

 

Даніявійна в Українівинищувачіросія окупанти

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