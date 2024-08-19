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Данія підтвердила, що Україна може використовувати її зброю на території рф

19 серпня 2024, 18:55
Данія підтвердила, що Україна може використовувати її зброю на території рф
Фото: з вільного доступу
Глава МЗС країни зауважив, що "не можна встановити обмеження, згідно з яким зброю можна застосовувати лише на території України".
Україна може використовувати зброю, надану Данією, на території росії.
 
Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, цитує DR.
 
"Захист себе цілком може включати вторгнення на територію агресора. Якщо в межах цього ви переслідуєте інфраструктуру чи військові об'єкти нападника, то це цілком у рамках правил війни", - сказав Расмуссен.
 
Міністр зауважив, що "не можна встановити обмеження, згідно з яким зброю можна застосовувати лише на території України".
 
"Ви не можете дозволити собі сказати Україні, що вона не повинна переходити кордон і перерізати ланцюжки постачань", - заявив глава МЗС і підкреслив, що український наступ є частиною оборонної операції.
війна в Україніросія окупантиДаніязброя рф

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