Данія планує заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Уряд Данії хоче запровадити заборону на використання низки соціальних мереж для дітей віком до 15 років, оголосила прем’єр-міністр Метте Фредеріксен у своїй вступній промові до данського парламенту, Фолькетінгу. Вона підкреслила, що мобільні телефони та соціальні мережі крадуть дитинство у дітей.

Про це пише Politico.

"Ми випустили монстра. Я сподіваюся, що ви тут, у залі, допоможете посилити закон, щоб ми краще піклувалися про наших дітей тут, у Данії", — зазначила Фредеріксен, підкресливши, що майже всі данські семикласники, яким зазвичай 13 або 14 років, мають мобільний телефон.

Однак Фредеріксен не надала додаткових деталей щодо того, що передбачатиме така заборона. Більше того, законопроєкт про вікове обмеження не з’явився у законодавчій програмі уряду на наступний парламентський рік.