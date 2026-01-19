Данія пропустить форум у Давосі – Bloomberg

Причиною стало загострення ситуації навколо Гренландії.

Уряд Данії вирішив не брати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили організатори форуму, представників данського уряду було запрошено цього року, однак рішення щодо участі кожна країна ухвалює самостійно.

"Ми можемо підтвердити, що уряд Данії не буде представлений у Давосі цього тижня", - йдеться у заяві організаторів ВЕФ.

Водночас у Білому домі підтвердили участь у форумі президента США Дональда Трампа.