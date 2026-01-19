Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Данія пропустить форум у Давосі – Bloomberg

19 січня 2026, 16:09
Данія пропустить форум у Давосі – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Причиною стало загострення ситуації навколо Гренландії.
Уряд Данії вирішив не брати участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.  
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Як зазначили організатори форуму, представників данського уряду було запрошено цього року, однак рішення щодо участі кожна країна ухвалює самостійно.
 
"Ми можемо підтвердити, що уряд Данії не буде представлений у Давосі цього тижня", - йдеться у заяві організаторів ВЕФ.
 
Водночас у Білому домі підтвердили участь у форумі президента США Дональда Трампа.
 
Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп відстоює позицію встановлення контролю США над Гренландією потребами національної безпеки. На його переконання, Китай або росія можуть прагнути захопити острів, але США не дозволять цьому статися.

 

