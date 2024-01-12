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ПОЛІТИКА

Демократи відкидають вимоги Джонсона щодо кордону в рамках пакету допомоги Україні

12 січня 2024, 15:50
Демократи відкидають вимоги Джонсона щодо кордону в рамках пакету допомоги Україні
з вільних джерел
Як пише видання, члени Демократичної партії зазначили, що не підтримають будь-який пакет, до якого входитимуть подібні міграційні обмеження, якщо Джонсон винесе його на голосування.

Демократи Сполучених Штатів Америки відмовилися приймати умови спікера Палати представників Майка Джонсона для схвалення нового фінансування допомоги Україні.

Про це повідомляє The Hill.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон кілька днів тому заявив, що республіканці не підтримуватимуть жодної допомоги Україні, якщо вона не супроводжуватиметься новими нормами щодо охорони кордонів. Зокрема, такі норми передбачають будівництво нової стіни на кордоні з Мексикою, як цього хотів екс-президент Дональд Трамп.

"Наближається прикордонна битва", - заявляв Джонсон.

Демократи Палати представників США, які підтримують виділення нових коштів на охорону кордону, але виступають проти таких жорстких обмежень, швидко відповіли на шантаж з боку Джонсона.

Як пише видання, члени Демократичної партії зазначили, що не підтримають будь-який пакет, до якого входитимуть подібні міграційні обмеження, якщо Джонсон винесе його на голосування.

"Це було б безглуздо. На жаль, якби вони (республіканці - ред.) так вчинили, це було б на шкоду Україні", - заявив член Палати представників від демократичної партії Марк Покан.

При цьому, за інформацією The Hill, представники Демократичної партії попередили, що вони ніколи не підтримають пакет заходів щодо України, що включає нову стіну на кордоні з Мексикою.

"Для мене і, гадаю, для більшості з нас це не має сенсу", - сказав член Палати представників Хуан Варгас.

Ще один член Палати Рауль Гріхальва зазначив, що стіна на кордоні була для республіканців політичним символізмом і її будівництво - марна трата грошей.

Нагадаємо, ще кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні.

Республіканці у Конгресі відмовилися підтримувати подібну ініціативу. Вони вимагають, щоб у пакет внесли більш жорсткі заходи щодо охорони кордону з Мексикою.

Таким чином, уже понад місяць у Конгресі намагаються домовитися про такі заходи, щоб схвалити пакет.

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

Джонсондопомога Українідемократи

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