Держатомрегулювання попереджає про ризик ядерної аварії на ЗАЕС

29 вересня 2025, 19:13
Фото: nikvesti.com
Окупована ЗАЕС вже шість діб залишається без зв’язку з українською енергосистемою
Відсутність зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.
 
Про це заявив голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.
 
Окупована ЗАЕС вже шість діб залишається без зв’язку з українською енергосистемою, а живлення систем безпеки та систем, що є важливими для безпеки АЕС, забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій.
 
"Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній - всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм", - зазначив Коріков.
 
За його словами, наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки.
 
Передусім, йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки.
 
Глава Держатомрегулювання наголосив, що якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн.

 

ЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

