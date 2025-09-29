Держатомрегулювання попереджає про ризик ядерної аварії на ЗАЕС

Окупована ЗАЕС вже шість діб залишається без зв’язку з українською енергосистемою

Відсутність зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

Про це заявив голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Окупована ЗАЕС вже шість діб залишається без зв’язку з українською енергосистемою, а живлення систем безпеки та систем, що є важливими для безпеки АЕС, забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій.

"Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній - всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм", - зазначив Коріков.