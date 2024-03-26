Деякі вражені у росії НПЗ потребують відновлення з технологіями, яких вона не має – ГУР

У Головному управлінні розвідки пояснили ефективність ударів.

Деякі вражені нафтопереробні заводи у росії потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.Тому атаки на НПЗ мають свій ефект.

Про це представник пресслужби Головного розвідувального управління Євген Єрін повідомив у ефірі телемарафону.

"У будь-якому разі – так, це впливає і на внутрішній ринок, і на саму ситуацію внутрішню в росію. Не настільки критично, як нам би хотілося, але ми продовжуємо працювати", – сказав він.

У кремлі на такі атаки також реагують і їм це неприємно, сказав він. Удари по НПЗ завдають москві економічних та репутаційних втрат.

Нагадаємо, що одна з нещодавніх атака була на Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників 23 березня.