Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Деякі вражені у росії НПЗ потребують відновлення з технологіями, яких вона не має – ГУР

26 березня 2024, 11:53
Деякі вражені у росії НПЗ потребують відновлення з технологіями, яких вона не має – ГУР
ФОТО ASTRA
У Головному управлінні розвідки пояснили ефективність ударів.

Деякі вражені нафтопереробні заводи у росії потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.Тому атаки на НПЗ мають свій ефект. 

Про це представник пресслужби Головного розвідувального управління Євген Єрін повідомив у ефірі телемарафону.

"У будь-якому разі – так, це впливає і на внутрішній ринок, і на саму ситуацію внутрішню в росію. Не настільки критично, як нам би хотілося, але ми продовжуємо працювати", – сказав він.

У кремлі на такі атаки також реагують і їм це неприємно, сказав він. Удари по НПЗ завдають москві економічних та репутаційних втрат.

Нагадаємо, що одна з нещодавніх атака була на Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників 23 березня.

НПЗвійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

Останні матеріали

Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 березня 2024, 11:26
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Політика
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 00:42
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Політика
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Переклад iPress – 25 березня 2024, 16:19
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 березня 2024, 12:17
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Cуспільство
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 25 березня 2024, 00:03
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Політика
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2024, 16:47
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється