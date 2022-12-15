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CУСПІЛЬСТВО

До $9,8 мільярда збитків через проблеми із логістикою цьогоріч може зазнати агросектор – експерт

15 грудня 2022, 14:10
До $9,8 мільярда збитків через проблеми із логістикою цьогоріч може зазнати агросектор – експерт
У 2022 році український аграрний сектор через проблеми з логістикою може зазнати від 9,3 до 9,8 млрд доларів збитків, що становить майже сумарний прибуток аграрних підприємств за 2020 та 2021 роки.
Про це розповів завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", д.е.н. Олександр Захарчук, передає пресслужба інституту.
 
Зазначається, що цьогоріч вітчизняний аграрний сектор може втратити: на блокуванні морських портів та зміні логістики експортних перевезень 7,5-8 млрд доларів, на вартості непроданого минулорічного зерна – 0,5 млрд доларів, а також на вартості знищених або захоплених окупантами складських приміщень елеваторів – ще додатково 1,3 млрд доларів.
 
За словами Захарчука, від початку блокади портів, вартість логістики в структурі експорту зросла у 5-7 разів та досягла показника 180 доларів на тонну зерна.
 
З огляду на таку вартість логістики, виробники зерна вимушені продавати товар нижче собівартості. За середніми розрахунками, вартість тонни пшениці в полі знизилась до 100-120 дол./т при собівартості виробництва щонайменше 120-150 дол./т.
 
Захарчук зазначив, що нині для сільського господарства найбільш гостро стоїть проблема залізничних тарифів на перевезення врожаю та вартості його зберігання.
 
У січні-лютому 2022 року тарифи на перевезення зернових вантажів залізничним транспортом в Україні зросли на 15-20 % порівняно з аналогічним періодом 2021-го. Подальше зростання вартості залізничної логістики – збільшення тарифів для зернових вантажів з 29 червня 2022 року ще на 70 % – призвело до додаткових витрат аграріїв, що оцінюються у 120 млн доларів на рік.
 
При цьому, оскільки у 2022 році планується зібрати не менше 50 млн т урожаю зернових та 15 млн т олійних з врахуванням перехідних запасів, очікується дефіцит елеваторних потужностей не менше 15-20 млн т. Це може також призвести до значних втрат через відсутність відповідних умов для зберігання врожаю.
 
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