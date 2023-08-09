До реалізації української Формули миру приєднається ще й Південна Корея

Це рішення країна ухвалила на зустрічі у Саудівській Аравії.

Південна Корея візьме участь у роботі групи з реалізації мирного плану за формулою миру президента Володимира Зеленського.



Про це повідомляє агентство Yonhap.

Представник президента Південної Кореї заявив, що рішення про участь у групі щодо реалізації формули миру було ухвалено після багатосторонніх переговорів 5-6 серпня. Зокрема, на зустрічі в Джидді учасники обговорили створення робочої групи для реалізації мирного плану України.



"Відповідно до одного з ключових пунктів запропонованої нами української ініціативи миру та солідарності, ми візьмемо участь у робочій групі "формула миру"", – сказав чиновник.

Про "українську ініціативу" було оголошено під час візиту президента країни Юн Сок Йоля до України у липні. Південна Корея зобов'язалася надати пакет допомоги у сфері безпеки, гуманітарної допомоги та брати участь у повоєнному відновленні.

Також Південна Корея сподівається, що участь у робочій групі допоможе її компаніям взяти участь у великомасштабних проєктах із повоєнного відновлення України, зазначає агентство.



Україна та західні країни-партнери ще до зустрічі у Джидді вислювлювали сподівання, що переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із рф.