Дослідники створили інструмент на основі штучного інтелекту, який вміє виявляти фальшиві вина – The Guardian

Винахід допоможе в боротьбі з шахраями, які продають неякісне саморобне вино за високу ціну.

Дослідники з США та Швейцарії навчили машини ідентифікувати походження вина на основі хімічних аналізів. ШІ розрізняє вино, аналізуючи тонкі відмінності у концентрації десятків сполук. Винахід відстежує вино не тільки до певного виноградарського регіону, але й до маєтку, де вино було виготовлено.

Про це повідомляє The Guardian.

"Навколо багато шахрайства з вином: люди виготовляють якийсь шмурдяк у своїх гаражах, друкують етикетки та продають їх за тисячі доларів. Ми вперше готові показати, що наші хімічні методи мають достатньо чутливості, щоб визначити різницю", — зазначив професор Женевського університету у Швейцарії Александр Пуже.

Щоб навчити програму аналізувати вино, вчені використали метод газової хроматографії для аналізу 80 вин, зібраних протягом 12 років із семи різних маєтків у регіоні Бордо у Франції. Ця методика зазвичай використовується в лабораторіях для розділення та ідентифікації сполук, з яких утворено суміш.

Алгоритм спирається на всі хімічні речовини, виявлені у вині, щоб створити найбільш надійний підпис для кожного з них. Програма відображає результати на двовимірній сітці, де вина зі схожими ознаками групуються разом.

"Перше, що ми виявили, це кластери, які відповідають певним шато (французький маєток). Це одразу підказало нам, що кожне шато має специфічний хімічний підпис, незалежно від врожаю. Це загальна схема концентрації багатьох молекул, які відрізняють маєтки між собою", — пояснив Пуже.

Положення кластерів відображало розташування маєтків у Франції. Вина, зроблені в трьох маєтках на північ від річки Дордонь, були чітко відокремлені від вин з чотирьох шато на захід від річки Гаронна. Професор прокоментував: "Коли ми робимо ці проєкції з хроматограм, ми відновлюємо карту Бордо".

На концентрацію сполук, які містяться у винах кожного шато, впливає багато факторів: вид винограду, ґрунт, мікроклімат, процес виноробства. Програма змогла відстежити вина до правильних шато з точністю 99%, але їй було важко розрізняти збори врожаю. У найкращому випадку точність досягала лише 50%.

Дані дослідження, яке опубліковане в Communications Chemistry, передбачають, що програма аналізу вина зможе допомогти розслідувати шахрайство. ШІ зможе підтвердити чи відповідає склад вина його етикетці. У Європі фальшива випивка щорічно спричиняє втрату продажів на 3 мільярди євро. На початку 2023 членів банди було засуджено за те, що вони доставляли до Франції танкери з іспанським столовим вином, яке видавали за французьке. Шахрайство тривало роками, і вважається, що в ньому було залучено близько 5 мільйонів пляшок. Деякі з яких були перепаковані під виглядом бордо.

Александр Пуже також вважає, що цю програму можна використовувати для моніторингу якості вина протягом усього процесу виноробства, щоб забезпечити правильне змішування. "Змішування вин є ключовим кроком у створенні чудового бордо та шампанського. Поки що цим займаються кілька виноробів, яким платять шалені гроші за їхню майстерність. Маючи такі інструменти, було б набагато дешевше робити чудові суміші, які принесуть користь усім", — сказав він.