Дрони атакували Кримськ і нафтопровід у Краснодарському краї

09 квітня 2026, 09:48
Дрони атакували Кримськ і нафтопровід у Краснодарському краї
Фото: з вільного доступу
Безпілотники вдарили по військовій авіабазі та об’єктах нафтопровідної інфраструктури.

Щонайменше 20 вибухів пролунало у районі Кримська, де розташований військовий аеродром російського 3-го гвардійського винищувального авіаполку (в/ч 75386), частини 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії.

За повідомленнями Telegram-каналів та очевидців, у небі були помітні яскраві спалахи, які свідчили про роботу протиповітряної оборони та низькі польоти дронів.

Російська влада підтвердила атаку, хоча офіційно заявила лише про падіння уламків безпілотників у різних місцях, включно з підприємствами, полями та кількома адресами у селі Молдаванівське поблизу Кримська. 

В одному з будинків у Саук-Дере уламки дронів спричинили загибель місцевого мешканця.

Окрім авіабази, під удар потрапила Кримська лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) - об’єкт нафтопровідної інфраструктури. На станції спалахнула пожежа на підстанції ПС 110 кВ Кримська НПС.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що атака серйозна та вказує на посилення використання безпілотників у регіоні.

 
