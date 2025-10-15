Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді

15 жовтня 2025, 10:31
Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді
Фото: www.ekathimerini.com
У Красноармійському районі міста виникла пожежа.

У ніч на 15 жовтня БпЛА атакували російський Волгоград. Під удар потрапив нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що в Красноармійському районі міста виникла пожежа. Водночас губернатор регіону Андрій Бочаров стверджує, що атаку БпЛА нібито відбито.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Серед них – Феодосійський морський нафтовий термінал.

дронивійна в Україніросія окупанти

