Дрони атакували низку підприємств у росії, деякі цілили по москві

Міноборони рф інформувало, що нібито знищило 100 українських дронів, із яких шість БПЛА – над територією Московського регіону.

Увечері 28 жовтня й уночі 29 жовтня столицю росії москву атакувало щонайменше сім БПЛА.

Про це інформував мер москви Сергій Собянін.

За словами Собяніна, їх нібито збили. Міський голова розповів про перші три збиті дрони, які летіли на місто, ще напередодні приблизно о 20.00. Уночі 29 жовтня він написав про відбиття і знищення ще чотирьох безпілотників. Він не уточнював про пошкодження й постраждалих, а додав, що на місці збиття працюють екстрені служби.