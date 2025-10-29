Дрони атакували низку підприємств у росії, деякі цілили по москві
29 жовтня 2025, 08:07
Фото: www.ekathimerini.com
Міноборони рф інформувало, що нібито знищило 100 українських дронів, із яких шість БПЛА – над територією Московського регіону.
Увечері 28 жовтня й уночі 29 жовтня столицю росії москву атакувало щонайменше сім БПЛА.
Про це інформував мер москви Сергій Собянін.
За словами Собяніна, їх нібито збили. Міський голова розповів про перші три збиті дрони, які летіли на місто, ще напередодні приблизно о 20.00. Уночі 29 жовтня він написав про відбиття і знищення ще чотирьох безпілотників. Він не уточнював про пошкодження й постраждалих, а додав, що на місці збиття працюють екстрені служби.
Як повідомляв представник Росавіації Артем Кореняко, через атаку закривали аеропорти "Жуковський" під москвою й московські "Шереметьєво" та "Домодєдово".
Російське міністерство оборони 29 жовтня інформувало, що нібито знищило 100 українських дронів, із яких шість БПЛА – над територією Московського регіону, зокрема й чотири, які летіли на москву.