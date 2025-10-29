Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Дрони атакували низку підприємств у росії, деякі цілили по москві

29 жовтня 2025, 08:07
Дрони атакували низку підприємств у росії, деякі цілили по москві
Фото: www.ekathimerini.com
Міноборони рф інформувало, що нібито знищило 100 українських дронів, із яких шість БПЛА – над територією Московського регіону.
Увечері 28 жовтня й уночі 29 жовтня столицю росії москву атакувало щонайменше сім БПЛА.
 
Про це інформував мер москви Сергій Собянін.
 
За словами Собяніна, їх нібито збили. Міський голова розповів про перші три збиті дрони, які летіли на місто, ще напередодні приблизно о 20.00. Уночі 29 жовтня він написав про відбиття і знищення ще чотирьох безпілотників. Він не уточнював про пошкодження й постраждалих, а додав, що на місці збиття працюють екстрені служби.
 
Як повідомляв представник Росавіації Артем Кореняко, через атаку закривали аеропорти "Жуковський" під москвою й московські "Шереметьєво" та "Домодєдово".
 
Російське міністерство оборони 29 жовтня інформувало, що нібито знищило 100 українських дронів, із яких шість БПЛА – над територією Московського регіону, зокрема й чотири, які летіли на москву.

 

війна в Україніатака дронівросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Політика
Не вірте брехні путіна. росія не перемагає в Україні – Джек Кін
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 12:33
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
Політика
Санкції Трампа і санкції на середньовічну Францію однаково ефективні. Трамп знову демонструє диво еквілібристики – Філліпс О'Брайен
26 жовтня 2025, 23:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється