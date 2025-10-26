Дрони пробили Бєлгородську дамбу

Під загрозою 4 бригади рф.

Вночі дрони атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє NEXTA Live.

Вночі дрони атакували греблю Бєлгородського водосховища, атаки на неї продовжувалися і протягом дня.

На ранок рівень води впав більш ніж на метр, гребля отримала серйозні пошкодження та почала активно пропускати потік.