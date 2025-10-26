Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дрони пробили Бєлгородську дамбу

26 жовтня 2025, 17:23
Дрони пробили Бєлгородську дамбу
Фото: з вільного доступу
Під загрозою 4 бригади рф.
Вночі дрони атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку.
 
Про це повідомляє NEXTA Live.
 
Вночі дрони атакували греблю Бєлгородського водосховища, атаки на неї продовжувалися і протягом дня.
 
На ранок рівень води впав більш ніж на метр, гребля отримала серйозні пошкодження та почала активно пропускати потік.
 
У районі села Графівка та нижче за течією Сіверського Дінця підтопило бліндажі, де перебували російські військові. Під загрозою опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС рф, що діяли на Вовчанському напрямку.
 
Місцева влада підтвердила підтоплення 10 ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.
 
За попередніми даними, удар по греблі фактично відрізав частину російських військ від постачання та переправ, ускладнивши їхні бойові дії на напрямку.

 

війна в Україніатака дронівросія окупанти

