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Дуда вважає закиди про причетність Польщі до підриву "Північного потоку" грою на боці росіян

02 вересня 2024, 13:51
Дуда вважає закиди про причетність Польщі до підриву
Водночас він сказав, що "Північні потоки" існували для досягнення російсько-німецьких інтересів і вони не гарантували енергетичної безпеки, а навпаки — були енергетичною загрозою для Європи.
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що заяви про причетність Варшави до підриву "Північного потоку" — це "повний абсурд". Він також припустив, що до таких закидів причетні росіяни.
 
Про це Дуда сказав в етері TV Republika, цитує агентство PAP.
 
Він відреагував на слова колишнього керівника зовнішньої розвідки Німеччини Августа Ханнінга, який сказав, що атака на газопроводи мала бути здійснена за підтримки Польщі. Також її начебто мав погодити Дуда на найвищому рівні з президентом України Володимиром Зеленським.
 
"Тому що це єдиний спосіб подивитися на це, якщо такі звинувачення лунають на адресу країни-союзника", — сказав Дуда і додав, що такі слова з боку Німеччини "шокують" та "дивують" його.
 
Водночас він сказав, що "Північні потоки" існували для досягнення російсько-німецьких інтересів і вони не гарантували енергетичної безпеки, а навпаки — були енергетичною загрозою для Європи: "Фактично це був спільний російсько-німецький інтерес на шкоду Центральній Європі, насамперед на шкоду безпеці та енергетичній безпеці".
 
Дуда також згадав свої розмови з тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, яка запевняла, що газопроводи є бізнес-проєктом, на який вона начебто не має жодного впливу.
 
Однак згодом вона телефонувала президенту США Джо Байдену з проханням розблокувати інвестиції в "Північний потік", які раніше заблокувала, а тоді російському лідеру володимиру путіну "з радістю, що ці інвестиції розблоковані і що можна буде здійснювати цей спільний антиєвропейський бізнес", каже Дуда.
 
Нагадаємо, що газета Wall Street Journal із посиланням на джерела заявила, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році спланували кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів. А здійснили на звичайній прогулянковій яхті та за відкритими картами морського дна.
 
За даними видання, президент України Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план. Але наступного місяця нідерландська військова розвідка MIVD дізналася про операцію та попередила ЦРУ, а США негайно поінформували Німеччину.
війна в Україніросія окупантиАнджей ДудаПівнічний потік

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