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ПОЛІТИКА

Експорт російського газу до Європи в листопаді скоротився на 6,7% – підрахунки Reuters

16 листопада 2023, 11:39
Експорт російського газу до Європи в листопаді скоротився на 6,7% – підрахунки Reuters
Фото: УНН
"Газпром" не публікував власної статистики з початку року. Компанія не відповіла на запит щодо коментарів.

"Газпром" припинив публікацію даних про постачання газу до Європи. Розрахунки показують, що обсяги 2023 року впали більш ніж удвічі.

Про це повідомляє Reuters .

Середньодобові постачання природного газу до Європи російським монополістом "Газпромом" у першій половині листопада знизилися на 6,7%, порівняно з жовтневими рівнями, показують розрахунки Reuters.

Розрахунки, засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog та щоденних звітах "Газпрому" про транзит газу через Україну, показали, що середньодобовий трубопровідний експорт російського газу до Європи знизився до 82,5 млн кубометрів у першій половині місяця з 88,4 млн кубометрів у жовтні.

"Газпром" не публікував власної статистики з початку року. Компанія не відповіла на запит щодо коментарів.

Загальний обсяг постачання "Газпрому" до Європейського Союзу з 1 по 15 листопада через "Турецький потік" та Україну досяг близько 1,2 млрд кубометрів. За весь жовтень експорт становив 2,74 млрд кубометрів.

Експорт природного газу "Газпрому" до Європи з початку року становив близько 24,4 млрд кубометрів. Якщо поставки збережуться на нинішніх темпах до кінця року, то показник за весь 2023 рік може знизитися більш ніж удвічі - до 28-29 млрд кубометрів з 62 млрд кубометрів у 2022 році.

російський президент владімір путін минулого року зробив ставку на енергетичну кризу в Європі, припинивши постачання трубопровідного газу. московська пропаганда активно використала тезу про те, що "Європа замерзне" без російського року.

Проте активні заходи ЄС та збільшення імпорту з інших країн, зниження споживання та м'яка погода призвели до того, що минула зима пройшла без відключень, а ціни різко знизилися.

В результаті "Газпром" фактично втратив свій головний ринок у Європі, який приносив йому десятки мільярдів доларів на рік. 2021 року "Газпром" експортував у "далеке зарубіжжя" 185 млрд кубометрів газу, з яких до Китаю близько 10 млрд кубометрів.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення в країну сил кремля у лютому минулого року, Україна, як і раніше, отримує плату за транзит, дозволяючи російському газу проходити через свою територію в такі країни, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

експортгазЄвропаГазпром

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