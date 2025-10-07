Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Експрем'єр Франції закликав Макрона достроково піти у відставку

07 жовтня 2025, 13:31
Експрем'єр Франції закликав Макрона достроково піти у відставку
Фото: з вільного доступу
Едуар Філіпп закликав очільника країни провести вибори раніше, ніж заплановано на 2027 рік
Колишній прем’єр-міністр Франції та соратник діючого президента Еммануеля Макрона Едуар Філіпп закликав очільника країни піти у відставку і провести вибори раніше, ніж заплановано на 2027 рік.
 
Про це пише Financial Times. 
 
"Франції потрібно вийти з політичної кризи впорядковано й гідно, адже вона шкодить країні. Ще 18 місяців такого стану — це занадто довго", – сказав він. 
 
Філіпп, який очолював уряд під час першої каденції Макрона, вважається головним претендентом на лідерство в його центристському блоці, хоча нині суттєво поступається у рейтингах ультраправій партії "Національне об’єднання".
 
Він попередив про "величезний ризик", що нові парламентські вибори не принесуть більшості, чим лише продовжать політичну нестабільність.
 
Його заява пролунала на тлі спроб прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню, який подав у відставку, знайти політичний консенсус і уникнути нових виборів. Макрон попросив Лекорню очолити "фінальні переговори" щодо "платформи дій і стабільності", які мають завершитися до середи ввечері.
 
Тим часом Філіпп закликав Макрона призначити нового прем’єр-міністра для виконання поточних обов’язків, але водночас заздалегідь оголосити про дострокові президентські вибори після ухвалення бюджету на наступний рік.
 
Колишній прем’єр у другій каденції Макрона Габріель Атталь також дистанціювався від свого колишнього наставника.
 
"Я більше не розумію рішень президента", – сказав він у понеділок увечері в ефірі телеканалу TF1.

 

Франціявійна в Україніросія окупанти

