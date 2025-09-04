Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Екс-президент Польщі Дуда стане телеведучим

04 вересня 2025, 08:21
Екс-президент Польщі Дуда стане телеведучим
Можливо, колишня публічність допоможе експрезиденту стати автором цікавих програм.

Колишній польський президент Анджей Дуда обрав для себе вид діяльності: він стане телеведучим — вестиме власну програму на "Канал Zero". Про це у мережі Х повідомив 3 вересня журналіст Кшиштоф Становський.

"З неприхованим задоволенням можу оголосити, що у Channel Zero з'явився новий сценарист. Президент Анджей Дуда запише 16 випусків на 16 актуальних тем. Будуть представлені десятки інтерв'ю, миттєві моменти та ситуації. Спогади та погляди на актуальні проблеми".

Прем'єра нової програми запланована на 15 вересня.

Як повідомляє польська Gazeta, Анджей Дуда був гостем Кшиштофа Становського двічі. Востаннє — три місяці тому. Тоді він говорив про кандидата від PiS на посаду президента та про "домовлені бійки".

"Карола Навроцького з цього боку я не знаю, але знаю дорослого й серйозного Карола Навроцького як людину, яка багато років очолює Інститут національної пам’яті. Він займається дуже серйозною діяльністю, і я ніколи раніше не чув, щоб можна було сказати, що він веде негідне життя. Ніколи. Він батько родини, має дітей, яких виховує, — це порядна людина. Порядна, серйозна, доросла людина", — підкреслив Дуда.

Це інтерв’ю має 1,9 мільйона переглядів.

ПольщаАнджей ДудаКароль Навроцький

Останні матеріали

Ляльковод у Кремлі. Російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у Кремлі. Російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється