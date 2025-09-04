Екс-президент Польщі Дуда стане телеведучим

Можливо, колишня публічність допоможе експрезиденту стати автором цікавих програм.

Колишній польський президент Анджей Дуда обрав для себе вид діяльності: він стане телеведучим — вестиме власну програму на "Канал Zero". Про це у мережі Х повідомив 3 вересня журналіст Кшиштоф Становський.

"З неприхованим задоволенням можу оголосити, що у Channel Zero з'явився новий сценарист. Президент Анджей Дуда запише 16 випусків на 16 актуальних тем. Будуть представлені десятки інтерв'ю, миттєві моменти та ситуації. Спогади та погляди на актуальні проблеми".

Прем'єра нової програми запланована на 15 вересня.

Як повідомляє польська Gazeta, Анджей Дуда був гостем Кшиштофа Становського двічі. Востаннє — три місяці тому. Тоді він говорив про кандидата від PiS на посаду президента та про "домовлені бійки".

"Карола Навроцького з цього боку я не знаю, але знаю дорослого й серйозного Карола Навроцького як людину, яка багато років очолює Інститут національної пам’яті. Він займається дуже серйозною діяльністю, і я ніколи раніше не чув, щоб можна було сказати, що він веде негідне життя. Ніколи. Він батько родини, має дітей, яких виховує, — це порядна людина. Порядна, серйозна, доросла людина", — підкреслив Дуда.

Це інтерв’ю має 1,9 мільйона переглядів.