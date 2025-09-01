Ердоган закликав Іран відновити ядерні переговори та пообіцяв підтримку Анкари

Президент Туреччини також підкреслив важливість співпраці в енергетичній сфері.

Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив сьогодні, 1 вересня, своєму іранському колезі Масуду Пезешкіану, що, на його думку, Тегерану було б корисно продовжити ядерні переговори й що Анкара продовжить підтримувати Іран у цьому питанні, повідомила президентська адміністрація.

Про це пише Reuters.

Під час зустрічі в кулуарах саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Китаї Ердоган також зазначив, що співпраця між сусідами, зокрема в енергетичній сфері, є вигідною для обох сторін.

Нагадаємо, США та Іран провели декілька раундів переговорів щодо іранської ядерної програми, але вони не принесли результатів.