Ердоган закликав Іран відновити ядерні переговори та пообіцяв підтримку Анкари
Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив сьогодні, 1 вересня, своєму іранському колезі Масуду Пезешкіану, що, на його думку, Тегерану було б корисно продовжити ядерні переговори й що Анкара продовжить підтримувати Іран у цьому питанні, повідомила президентська адміністрація.
Про це пише Reuters.
Під час зустрічі в кулуарах саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Китаї Ердоган також зазначив, що співпраця між сусідами, зокрема в енергетичній сфері, є вигідною для обох сторін.
Нагадаємо, США та Іран провели декілька раундів переговорів щодо іранської ядерної програми, але вони не принесли результатів.