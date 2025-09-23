Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю

Міністр оборони Естонії заявив, що країна готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерні бомби.

Видання зазначає, що лідери НАТО розглядають правила застосування бойових дій після того, як три російські винищувачі МіГ-31 минулого тижня порушили повітряний простір Естонії, залишаючись у межах кордонів Альянсу протягом 12 хвилин.

Дехто закликав до збиття будь-якого російського літака-порушника, тоді як інші радять більш обережний підхід.

На запитання газети The Telegraph, чи буде Естонія готова прийняти в майбутньому британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю, міністр оборони Естонії Ханно Певкур відповів: "Я завжди відкритий. Двері завжди відкриті для союзників".