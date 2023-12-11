Естонія закликає ЄС готуватися до тривалої війни росії проти України та розробити план протидії дезінформації

Прем'єрка Естонії зазначила, що погрозами та пропагандою ядерної війни російське керівництво хоче змінити сприйняття війни на Заході.

За словами прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас, європейській спільноті варто підготуватися до того, що рф планує довготривалу війну проти України. Тому ЄС, каже вона, варто розробити план для "тривалої протидії", зокрема дезінформації, яка йде з кремля.

Про це Кая Каллас заявила в статті для видання RND.

"Бажати швидкого завершення цієї війни — це все занадто по-людськи. Коли мені ставлять запитання про контрнаступ України, я завжди нагадую, що він триває з 24 лютого 2022 року. Існує також надія на переговори. Це надія на те, що наше визнання успішного захоплення територій у 21 столітті задовольнить апетит росії. Бажання вести переговори походить від тих, хто хоче стабілізувати відносини з росією за будь-яку ціну", — зазначила естонська прем'єрка.

Вона зазначила, що погрозами та пропагандою ядерної війни російське керівництво хоче змінити сприйняття війни на Заході.

"Це заводить нас у пастку самостримування, спричиненого страхом ескалації. Виходячи з цього страху, дехто стверджує, що підтримка України в її захисті від агресії означає ескалацію. Моя відповідь на це така: захист — це не провокація. Опір не провокує росію — провокує слабкість", — заявила Каллас.

Також прем'єр-міністерка Естонії наголосила, що кремль веде активну боротьбу у соціальних мережах, "проникаючи в наші кишені, телефони і додатки". За її словами, ця кампанія має на меті порушити підтримку України, спровокувати внутрішні конфлікти та вплинути на виборчі рішення в ЄС.

Як наголошує Кая Каллас, після початку відкритої війни кількість підписників проросійських облікових записів у соцмережах зросла: "більш ніж утричі в Telegram, більш ніж удвічі в Tiktok і майже на 90 відсотків на YouTube, тоді як Facebook має найбільшу аудиторію прокремлівських акаунтів".

"Нам потрібно подумати про те, як ми можемо запобігти поширенню дезінформації ботами і тролями. Особливу відповідальність тут несуть онлайн-платформи. З цією метою Європейський Союз ухвалив Закон про цифрові послуги. Він вимагає від Meta, X і Tiktok запобігати незаконній і шкідливій онлайн-діяльності та поширенню дезінформації. Однак є й інші платформи, такі як Telegram, які потребують підвищеної уваги", — зазначила естонська прем'єрка.