Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Естонія закликає ЄС готуватися до тривалої війни росії проти України та розробити план протидії дезінформації

11 грудня 2023, 13:04
Естонія закликає ЄС готуватися до тривалої війни росії проти України та розробити план протидії дезінформації
Каллас Естонія
Прем'єрка Естонії зазначила, що погрозами та пропагандою ядерної війни російське керівництво хоче змінити сприйняття війни на Заході.

За словами прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас, європейській спільноті варто підготуватися до того, що рф планує довготривалу війну проти України. Тому ЄС, каже вона, варто розробити план для "тривалої протидії", зокрема дезінформації, яка йде з кремля.

Про це Кая Каллас заявила в статті для видання RND.

"Бажати швидкого завершення цієї війни — це все занадто по-людськи. Коли мені ставлять запитання про контрнаступ України, я завжди нагадую, що він триває з 24 лютого 2022 року. Існує також надія на переговори. Це надія на те, що наше визнання успішного захоплення територій у 21 столітті задовольнить апетит росії. Бажання вести переговори походить від тих, хто хоче стабілізувати відносини з росією за будь-яку ціну", — зазначила естонська прем'єрка.

Вона зазначила, що погрозами та пропагандою ядерної війни російське керівництво хоче змінити сприйняття війни на Заході.

"Це заводить нас у пастку самостримування, спричиненого страхом ескалації. Виходячи з цього страху, дехто стверджує, що підтримка України в її захисті від агресії означає ескалацію. Моя відповідь на це така: захист — це не провокація. Опір не провокує росію — провокує слабкість", — заявила Каллас.

Також прем'єр-міністерка Естонії наголосила, що кремль веде активну боротьбу у соціальних мережах, "проникаючи в наші кишені, телефони і додатки". За її словами, ця кампанія має на меті порушити підтримку України, спровокувати внутрішні конфлікти та вплинути на виборчі рішення в ЄС.

Як наголошує Кая Каллас, після початку відкритої війни кількість підписників проросійських облікових записів у соцмережах зросла: "більш ніж утричі в Telegram, більш ніж удвічі в Tiktok і майже на 90 відсотків на YouTube, тоді як Facebook має найбільшу аудиторію прокремлівських акаунтів".

"Нам потрібно подумати про те, як ми можемо запобігти поширенню дезінформації ботами і тролями. Особливу відповідальність тут несуть онлайн-платформи. З цією метою Європейський Союз ухвалив Закон про цифрові послуги. Він вимагає від Meta, X і Tiktok запобігати незаконній і шкідливій онлайн-діяльності та поширенню дезінформації. Однак є й інші платформи, такі як Telegram, які потребують підвищеної уваги", — зазначила естонська прем'єрка.

Естоніядезінформаціярф тероризмкаллас

Останні матеріали

Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 14:50
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Політика
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 12:16
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Політика
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 грудня 2023, 22:03
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Політика
Кулуари закритого брифінгу в Сенаті щодо допомоги Україні. Про що сперечалися республіканці з демократами – The Hill
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 14:49
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Політика
Захід має профінансувати Україну. Альтернатива – втрата, а не мир – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 07 грудня 2023, 12:42
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється