Естонія закрила прикордонний перехід із росією через зростання військової активності

Влада пояснює це запобіжним заходом для уникнення провокацій і захисту громадян.

На тлі підвищеної присутності російських військових біля кордону, Естонія тимчасово закрила один із пунктів пропуску. У Таллінні наголошують, що це превентивний крок задля уникнення провокацій.

Причиною стало зростання військової активності з російського боку, повідомляє естонський суспільний мовник ERR..

Естонські прикордонники тимчасово закрили пункт пропуску "Саатсе" на кордоні з рф.

За словами оперативного керівника Південної префектури Кюнтера Педоска, у районі переходу було зафіксовано незвично велику кількість російських військовослужбовців.

"російські прикордонники зазвичай патрулюють цю ділянку, адже вона на їхній території. Але цього разу рух був значно активнішим", - зазначив Педоск.

Спершу естонські прикордонники розмістили патрулі з обох боків дороги, які попереджали водіїв про небезпеку та рекомендували уникати проїзду через зону з підвищеним рівнем ризику.

Проте деякі водії все одно намагалися проїхати, що і стало остаточним аргументом для повного закриття переходу:

"Оскільки дорога проходить територією росії, ситуація є особливо чутливою. Ми ухвалили рішення закрити її повністю, щоб запобігти можливим інцидентам та гарантувати безпеку естонського населення", - наголосив представник поліції.

Ми також писали, що Естонія, Латвія та Литва готують плани евакуації на випадок воєнної загрози з боку рф.