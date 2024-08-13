ФБР розслідує кібератаку іранських хакерів на соратників Трампа, Байдена та Гарріс – WP

Нові деталі показують, що розслідування є ширшим і охоплює більше потенційних жертв, ніж було відомо раніше.

Федеральне бюро розслідувань займається розслідуванням щоло ймовірні спроби хакерських атак з боку Ірану на соратника Дональда Трампа та представників кампанії Байдена-Гарріс.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Троє співробітників кампанії Байдена-Гарріс отримали фішингові електронні листи, які виглядали легітимними, але могли надати зловмиснику доступ до листування одержувачів, розповіли співрозмовники видання. Наразі слідчі не знайшли доказів того, що ці спроби зламу були успішними, додали вони.

ФБР почало розслідування в червні, підозрюючи, що за спробами викрасти дані з двох президентських кампаній США стоїть Іран. Нові деталі показують, що розслідування є ширшим і охоплює більше потенційних жертв, ніж було відомо раніше. Джерела кажуть, що спроба фішингу, схоже, призвела до компрометації комунікацій щонайменше однієї людини, формально не пов'язаної з жодною з кампаній: Роджера Стоуна, давнього друга і радника Трампа.