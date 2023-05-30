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ПОЛІТИКА

Філіппіни, США та Японія проведуть перші в історії спільні навчання берегової охорони

30 травня 2023, 10:27
Філіппіни, США та Японія проведуть перші в історії спільні навчання берегової охорони
Фото з вільних джерел
Їхнім ініціатором були Сполучені Штати та Японія.

Берегова охорона Сполучених Штатів, Японії та Філіппін цього тижня проведе тристоронні морські навчання в Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє  Reuters.

Навчання пройдуть з 1 по 7 червня у водах біля філіппінської провінції Батаан. Їхнім ініціатором були Сполучені Штати та Японія, з огляду на посилення військової активності Китаю в регіоні. У якості спостерігачів до них приєднається Австралія.

"Чотири філіппінські судна та по одному кораблю Сполучених Штатів і Японії візьмуть участь у навчаннях, покликаних покращити пошуково-рятувальну співпрацю та правоохоронні органи", - зазначив представник берегової охорони Філіппін Арманд Баліло.

Японія і США у лютому запропонували Філіппінам провести спільні морські навчання після того, як Маніла звинуватила Пекін в агресивній діяльності в Південнокитайському морі.

Втім, філіппінська сторона заявила, що навчання не спрямовані на протидію третій стороні і є однією з форм "рутинної діяльності для підрозділів берегової охорони".

СШАЯпоніянавчанняФіліпіни

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