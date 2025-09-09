Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ

09 вересня 2025, 09:35
Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ
Фото: МЗС України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські злочини не залишаться безкарними

На запит України Фінляндія, яка зараз головує в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради організації. Воно відбудеться 9 вересня об 11:00 за київським часом.

Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, засідання стане реакцією на останні масовані атаки росії, які призвели до численних жертв серед мирного населення та руйнувань. Сибіга наголосив, що російські злочини не залишаться безкарними, і лише послідовний тиск на агресора, включно із жорсткими санкціями, може змусити москву відмовитися від імітації дипломатії та почати реальні дії для припинення війни.
 
Міністр також висловив подяку очільниці МЗС Фінляндії Еліні Валтонен за її принципову позицію та оперативну реакцію.
