Фінляндія створює систему оповіщення про повітряні загрози за досвідом України

31 березня 2026, 17:21
Фінляндія створює систему оповіщення про повітряні загрози за досвідом України
Запуск системи очікується наприкінці 2027 року, але припускають, що робота може завершитися і раніше.

У Фінляндії найпізніше до кінця 2027 року мають запустити систему оповіщення про повітряні загрози, яку розробляють з урахуванням досвіду України. 

Про це повідомляє Yle.

У Фінляндії паралельно розробляють мобільний застосунок для інформування про повітряні загрози та оповіщення на основі текстових повідомлень. 

Запуск системи очікується наприкінці 2027 року, але припускають, що робота може завершитися і раніше.

У ситуаціях, як недільний інцидент, коли на південний схід країни вперше "заблукали" кілька українських безпілотників, громадяни отримуватимуть оповіщення і текстовими повідомленнями, і через застосунок, де надаватиметься більше інформації. Текстові повідомлення приходитимуть на усі апарати у зоні, якої стосується надзвичайна ситуація, навіть старі кнопкові мобільні телефони. 

Застосунок стане складовою вже існуючого застосунку 112 Suomi.fi, через який розсилають оповіщення у "цивільних" ситуаціях.  

На розвиток системи оповіщення населення у 2025 році у додатковому бюджеті заклали 6 млн євро. ЄС також співфінансує проєкт, внесок складає приблизно 500 тисяч євро.

Нагадаємо, 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії. Два дрони впали поблизу міста Коувола — приблизно за 50 кілометрів від кордону з росією. Пізніше повітряні сили країни ідентифікували один із об'єктів як український ударний дрон Ан-196 "Лютий".

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що безпілотники, найімовірніше, є українськими — у той день Україна завдавала ударів по об'єктах у Ленінградській області росії, яка межує з Фінляндією.

дрониФінляндіясистема оповіщення

Останні матеріали

росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Технології
росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Переклад iPress – 31 березня 2026, 16:04
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Політика
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється