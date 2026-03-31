Фінляндія створює систему оповіщення про повітряні загрози за досвідом України

У Фінляндії найпізніше до кінця 2027 року мають запустити систему оповіщення про повітряні загрози, яку розробляють з урахуванням досвіду України.

Про це повідомляє Yle.

У Фінляндії паралельно розробляють мобільний застосунок для інформування про повітряні загрози та оповіщення на основі текстових повідомлень.

Запуск системи очікується наприкінці 2027 року, але припускають, що робота може завершитися і раніше.

У ситуаціях, як недільний інцидент, коли на південний схід країни вперше "заблукали" кілька українських безпілотників, громадяни отримуватимуть оповіщення і текстовими повідомленнями, і через застосунок, де надаватиметься більше інформації. Текстові повідомлення приходитимуть на усі апарати у зоні, якої стосується надзвичайна ситуація, навіть старі кнопкові мобільні телефони.

Застосунок стане складовою вже існуючого застосунку 112 Suomi.fi, через який розсилають оповіщення у "цивільних" ситуаціях.

На розвиток системи оповіщення населення у 2025 році у додатковому бюджеті заклали 6 млн євро. ЄС також співфінансує проєкт, внесок складає приблизно 500 тисяч євро.

Нагадаємо, 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії. Два дрони впали поблизу міста Коувола — приблизно за 50 кілометрів від кордону з росією. Пізніше повітряні сили країни ідентифікували один із об'єктів як український ударний дрон Ан-196 "Лютий".

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що безпілотники, найімовірніше, є українськими — у той день Україна завдавала ударів по об'єктах у Ленінградській області росії, яка межує з Фінляндією.