Фон дер Ляєн наголосила на непохитній підтримці України

21 січня 2026, 18:59
джерело x.com/vonderleyen
За її словами, питання України має вирішальне значення для безпеки та незалежності всієї Європи.

Під час промови в Європарламенті у Страсбурзі 21 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну, доки не буде встановлено справедливий мир. За її словами, від цього залежить безпека всього континенту, повідомляє кореспондентка "Громадського радіо". 

Глава Єврокомісії зазначила, що на останньому засіданні Європейської Ради ухвалили рішення спільно зібрати 90 млрд євро для України, щоб забезпечити як цивільні, так і військові потреби. Фон дер Ляєн наголосила, що цей пакет свідчить про непохитну відданість і солідарність Європи. 

Також вона підкреслила, що питання України має вирішальне значення для безпеки та незалежності всієї Європи, тому континент має залишатися зосередженим на підтримці країни. Зокрема, глава Єврокомісії відзначила, що минуло майже чотири роки від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, і попри дипломатичні зусилля та переговори, атаки з боку рф продовжуються.

Фон дер Ляєн заявила, що через швидкі глобальні зміни Європі доводиться відступати від своєї звичної обережності у сфері безпеки. Вона нагадала, що подібні кроки вже приймалися під час енергетичної кризи та відновлення після пандемії, а нині такі рішення потрібні у питаннях оборони та підтримки України.

підтримка УкраїниУрсула фон дер ЛяєнЄвропарламентвійна

