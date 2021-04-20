Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Франція хоче першою в ЄС запустити ковідні цифрові паспорти для подорожей

Єврокомісія хоче розробити свій план цифрового зеленого сертифіката до червня
Франція хоче бути першою країною-членом ЄС, яка запровадила паспорти вакцинації для подорожей - перший приклад цифрового зеленого сертифіката, який Європейська комісія хоче розповсюдити по всьому блоку до середини червня.
Франція хоче першою в ЄС запустити ковідні цифрові паспорти для подорожей Фото: Google

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Минулого літа було повне безладдя, тому що у нас були різні класифікації, зони ризику, які не були однаковими в різних країнах", - сказав у вівторок французький міністр у справах Європи Франції Клеман Бон.

"Цього літа я сподіваюся, що ми повернемо свою свободу завдяки вакцинації, стриманості та цифровій сертифікації", - зазначив він.

Додаток TousAntiCovid для відстеження контактів завантажили близько 15 мільйонів людей, він був оновлений для включення негативних ПЛР- та антиген-тестів. До кінця місяця додаток буде оновлений, щоб включити сертифікати про щеплення, заявив у понеділок міністр з питань цифрових технологій Франції Седрік О.

Єврокомісія хоче розробити свій план цифрового зеленого сертифіката до червня.

Французький додаток буде випробувано на рейсах Air France та Air Corsica до Аяччо на Корсиці цього тижня, а потім на рейсах до французьких закордонних департаментів. Уряд Франції сподівається протестувати додаток із сусідніми країнами ЄС протягом двох тижнів.

Нагадаємо, що ЄС працюють над "паспортами вакцинації" для відновлення подорожей
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 04 2021 16:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.