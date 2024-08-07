Франція просить ФБР про допомогу в розслідуванні диверсії на залізниці за кілька годин до Олімпіади

Французькі слідчі звернулися до ФБР після того, як низка ЗМІ отримала електронного листа від імовірних виконавців диверсії.

Поліція Франції, яка розслідує диверсію на швидкісних залізничних лініях, що сталась за лічені години до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, звернулася по допомогу до Федерального бюро розслідувань США.

Про це повідомляє Reuters.

Французькі слідчі звернулися до ФБР після того, як низка ЗМІ отримала електронного листа від імовірних виконавців диверсії, надісланого з адреси riseup.net – організації, що базується в американському Сіетлі.

Ця організація стверджує, що надає "комунікаційні та комп'ютерні ресурси союзникам, які беруть участь у боротьбі проти капіталізму та інших форм гноблення".

Автор електронного листа критикував французькі швидкісні потяги TGV як такі, що приносить користь лише "кільком привілейованим особам", і заявив, що транспортна система "завжди була засобом для колонізації нових територій".

Як пояснили джерела Reuters, оскільки сайт riseup.net базується в США, французька поліція звернулася до ФБР з проханням допомогти ідентифікувати власника електронної пошти, з якої відправили листи у ЗМІ.

Нагадаємо, у ніч перед відкриттям Олімпіади з 25 на 26 липня невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів.