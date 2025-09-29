Франція прислала Румунії патрульний літак для стеження за рф

Не виключено, що у Чорному морі ця техніка допомагає у ролі засобів ДРЛВ

Франція перекинула до Румунії морські патрульні літаки ATL2, щоб посилити контроль у Чорному морі.

Про це пише Defense Express.

Попри те, що ця техніка вважається "антикварною", вона й досі ефективно виконує завдання.

Історія літаків Dassault Atlantic почалася ще наприкінці 1950-х, коли було створено Breguet Br.1150 Atlantic для заміни американських Lockheed P2V Neptune. Це було першим спільним авіапроєктом НАТО, у якому брали участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Італія та Бельгія.

На той час літак мав сучасне обладнання: радар для виявлення кораблів на дистанції до 75 км, гідроакустичні буї для пошуку субмарин, засоби радіоелектронної боротьби. Озброєння включало торпеди, керовані ракети, глибинні бомби, які, за даними аналітиків, могли бути у тому числі ядерні. Першими користувачами стали Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія, згодом кілька машин отримав Пакистан.