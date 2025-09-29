Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Франція прислала Румунії патрульний літак для стеження за рф

29 вересня 2025, 19:36
Франція прислала Румунії патрульний літак для стеження за рф
Фото: DGA
Не виключено, що у Чорному морі ця техніка допомагає у ролі засобів ДРЛВ
Франція перекинула до Румунії морські патрульні літаки ATL2, щоб посилити контроль у Чорному морі.
 
Про це пише Defense Express.
 
Попри те, що ця техніка вважається "антикварною", вона й досі ефективно виконує завдання.
 
Історія літаків Dassault Atlantic почалася ще наприкінці 1950-х, коли було створено Breguet Br.1150 Atlantic для заміни американських Lockheed P2V Neptune. Це було першим спільним авіапроєктом НАТО, у якому брали участь Франція, Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Італія та Бельгія.
 
На той час літак мав сучасне обладнання: радар для виявлення кораблів на дистанції до 75 км, гідроакустичні буї для пошуку субмарин, засоби радіоелектронної боротьби. Озброєння включало торпеди, керовані ракети, глибинні бомби, які, за даними аналітиків, могли бути у тому числі ядерні. Першими користувачами стали Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія, згодом кілька машин отримав Пакистан.
 
У 1980-х французи створили нову версію – Atlantic 2 (ATL2). Вона відрізнялася модернізованим обладнанням, цифровими системами зв’язку, новим радаром, протикорабельними ракетами Exocet та інтегрованим комп’ютером, що поєднував усі сенсори й значно підвищував ефективність. Літак також міг виконувати завдання дальнього радіолокаційного виявлення.
 
Перший політ ATL2 відбувся у 1981 році, а серійне виробництво почалося з 1989-го. Спочатку планували виготовити 42 машини, але у підсумку Франція отримала лише 28 і залишилася єдиним їхнім оператором.
 
Сьогодні на озброєнні залишаються лише 18 ATL2, які проходять модернізацію до стандарту Standard 6 із новими радарами, електронікою та системами спостереження. У майбутньому їх планують замінити на Airbus A321MPA.
 
"Щодо того, які задачі ці літаки з цікавою історією виконують у Чорному морі, то очевидно, що вони патрулюють регіон та, можливо, навіть допомагають у ролі засобів ДРЛВ. Навіть попри досить поважний вік перед нами платформа, що все ще здатна виконувати поставлені завдання", - підкреслюють аналітики.

 

ФранціяРумуніявійна в Україніросія окупанти

