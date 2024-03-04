Франція тисне на ЄС щодо фінансового плану для стимулювання витрат на оборону

Подібний механізм вже використовувався під час пандемії ковіду

Франція приєдналася до Польщі та Естонії у заклику до Європейського Союзу мобілізувати "адекватне" і "конкретне" фінансування оборонних програм через механізм спільних облігацій.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Ми інвестували сотні мільярдів в амбітний план відновлення ЄС, щоб допомогти усунути збитки, завдані пандемією. Хоча оборонна продукція представляє за своєю суттю інший набір викликів, ризики оборонної промисловості, погано підготовленої до вимог нової реальності безпеки, є не менш стратегічними і не менш заслуговують на спільну відповідь", – йдеться в спільному документі Франції, Польщі та Естонії про європейську оборонну стратегію

"Експерти і спецслужби попереджають, що росія рано чи пізно відновить свої сили. Пожвавлення нашої оборонної промисловості і придбання державами-членами вирішальних у бою боєприпасів і запасів критично важливих засобів ведення бойових дій має вирішальне значення для досягнення стримуючого ефекту і, в більш широкому сенсі, для того, щоб бути краще підготовленими до протистояння нашому складному середовищу безпеки", – йдеться у документі.

Найближчими днями Європейська комісія представить нову оборонну стратегію, яка має на меті збільшити військові закупівлі ЄС, але поки що не уточнила, як вона буде оплачувати ці пропозиції, які включають забезпечення критично важливих поставок, спільні інвестиції та фінансування таких проектів, як інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона та можливості глибоководної розвідки.

Нещодавня заява президента Франції Емманюеля Макрона, який висловив ідею введення західних військ на українські території, "викрила розкол і розбіжності" на Заході та "викликала паніку" щодо воєнної ситуації в Україні.