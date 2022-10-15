Французьку премію для військових кореспондентів здобули українські фотожурналісти Малолєтка і Чернов

Завдяки Євгену та Мстиславу світ побачив світлини із розбомбленого Маріуполя - ті самі вражаючі кадри із пологового. Вони були останніми журналістами, які виїхали з міста

Українські фотожурналісти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов отримали престижну французьку премію для військових кореспондентів Bayeux Calvados-Normandy Award.

Про це Міністерство культури та інформаційної політики повідомляє у Telegram.

"Завдяки Євгену та Мстиславу світ побачив світлини із розбомбленого Маріуполя - ті самі вражаючі кадри із пологового. Вони були останніми журналістами, які виїхали з міста", - йдеться у повідомленні.

У МКІП зауважили, що роботи репортерів можна побачити в Українському домі на виставці "Спалах. Українська фотографія сьогодні", що триватиме до 23 жовтня.

У серпні українські журналісти здобули п’ять нагород Free Media Awards 2022 року від норвезької фундації Fritt Ord та благодійного фонду ZEIT-Stiftung.

Серед лауреатів - Мстислав Чернов та Євген Малолєтка, журналістка та письменниця Наталя Гуменюк, інтернет-видання "Заборона", фото- та відеокореспондент Андрій Дубчак та журналіст Владислав Єсипенко, який нині ув’язнений в окупованому Криму.

У липні фотокореспондент Євген Малолєтка та журналіст Мстислав Чернов здобули премію Freedom of Speech Award від Deutsche Welle.

У травні Рада Пулітцерівської премії присудила спеціальну нагороду українським журналістам, які висвітлюють події в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну.