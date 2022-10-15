CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські фотожурналісти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов отримали престижну французьку премію для військових кореспондентів Bayeux Calvados-Normandy Award.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Французьку премію для військових кореспондентів здобули українські фотожурналісти Малолєтка і Чернов
Завдяки Євгену та Мстиславу світ побачив світлини із розбомбленого Маріуполя - ті самі вражаючі кадри із пологового. Вони були останніми журналістами, які виїхали з міста
Фото: МКІП
Про це Міністерство культури та інформаційної політики повідомляє у Telegram.
"Завдяки Євгену та Мстиславу світ побачив світлини із розбомбленого Маріуполя - ті самі вражаючі кадри із пологового. Вони були останніми журналістами, які виїхали з міста", - йдеться у повідомленні.
У МКІП зауважили, що роботи репортерів можна побачити в Українському домі на виставці "Спалах. Українська фотографія сьогодні", що триватиме до 23 жовтня.
У серпні українські журналісти здобули п’ять нагород Free Media Awards 2022 року від норвезької фундації Fritt Ord та благодійного фонду ZEIT-Stiftung.
Серед лауреатів - Мстислав Чернов та Євген Малолєтка, журналістка та письменниця Наталя Гуменюк, інтернет-видання "Заборона", фото- та відеокореспондент Андрій Дубчак та журналіст Владислав Єсипенко, який нині ув’язнений в окупованому Криму.
У липні фотокореспондент Євген Малолєтка та журналіст Мстислав Чернов здобули премію Freedom of Speech Award від Deutsche Welle.
У травні Рада Пулітцерівської премії присудила спеціальну нагороду українським журналістам, які висвітлюють події в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 10 2022 18:16 МЕДІА
- ФОТО Масивна "рідкісна" давньоримська мозаїка знайдена в Сирії
- ВІДЕО На Покрову у головному соборі Відня вперше відбулася літургія українською мовою
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс
- Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер
СТАТТІ