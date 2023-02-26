Французький оборонний концерн Thales найме 12 000 співробітників у зв'язку з бумом замовлень – ЗМІ

Всі напрямки діяльності фірми - оборона і безпека, аеронавтика і космос, ідентичність і цифрова безпека - стрімко зростають.

Французька оборонно-технологічна група Thales планує найняти 12 000 нових співробітників цього року через високий попит на її продукцію.

Про це повідомляє Reuters.

За словами генерального директора Патріса Кейна, за останні вісім років Thales, штат якої складає 80 000 осіб набирав від 5 000 до 8 000 людей на рік, і що минулого року вони найняли 11 500 нових співробітників.

Зазначається, що Кейн, який нещодавно зустрічався з міністром оборони України, повідомив, що Франція поставить Україні свою радіолокаційну систему ППО Ground Master 200 у травні.

Виконавчий директор підкреслив, що діяльність фірми – оборона та безпека, аеронавтика та космос, ідентифікація та цифрова безпека – стрімко розвивається.

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року акції Thales – найбільшого в Європі постачальника збройової електроніки – зросли майже на 60%.

Зокрема, Thales долучена до виготовлення систем ППО SAMP/T, яку невдовзі має отримати Україна від Італії та Франції.

Раніше повідомлялось, що Макрон на тлі війни росії проти України вирішив збільшити оборонні витрати Франції.