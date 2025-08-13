Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп позбувся експертів з росії перед зустріччю з путіним – FT

13 серпня 2025, 14:47
Трамп позбувся експертів з росії перед зустріччю з путіним – FT
Фото: з вільних джерел
Переговори вестиме колишній девелопер.

Президент США Дональд Трамп вирушає на зустріч із президентом рф Володимиром путіним на Алясці без належної зовнішньополітичної підготовки.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела в американській адміністрації. 

Видання пише, що внаслідок масштабних кадрових чисток у сфері зовнішньої політики, а також формування команди з особисто лояльних, а не професійно підготовлених осіб, адміністрація Трампа практично втратила фахівців, які глибоко розуміють наміри, тактику та політичну культуру кремля. 

У Білому домі запевняють, що Трамп спирається на консультації своїх "талановитих" радників і власні інстинкти, коли йдеться про спілкування з путіним. 

Чинний глава кремля, колишній співробітник КДБ, відомий застосуванням маніпулятивних технік, умінням затягувати перемовини, дезорієнтувати співрозмовника, перекручувати факти та вигідно інтерпретувати реальність. 

"Потрібно вміти не потрапити у його добре розставлені пастки й не погоджуватися на пропозиції, які звучать логічно, але насправді є перекрученням", - пояснив колишній старший директор з питань росії в Раді національної безпеки за адміністрації Джо Байдена Ерік Грін. 

За словами високопосадовця, знайомого з ситуацією, Рада національної безпеки, яка традиційно координує підготовку до таких самітів, фактично не функціонує. Її повноваження частково виконує держсекретар Марко Рубіо, який тимчасово виконує обов’язки радника з нацбезпеки.

При цьому посада заступника держсекретаря з європейських питань залишається вакантною і кандидат досі не затверджений Сенатом. США також не мають послів у рф та в Україні. 

"Можна з упевненістю сказати, що в Трампа не залишилося жодного фахівця, який глибоко розуміється на росії й Україні та міг би його консультуватиЕрік Грін", - зазначив колишній посол США в Болгарії Ерік Рубін. 

Наразі переговори з путіним веде спеціальний представник Стів Віткофф і бізнесмен, який до цього працював у сфері нерухомості. Після кількох візитів до москви навесні він почав публічно повторювати ключові тези російської пропаганди щодо України. 

Востаннє Віткофф побував у москві минулого тижня, де отримав нову пропозицію путіна щодо врегулювання конфлікту. Як зазначають джерела FT, після ознайомлення з цією пропозицією європейські союзники США так і не змогли зрозуміти її змісту. Відомо лише, що серед вимог кремля це повна передача їй територій Донецької та Луганської областей.

Що ж до Херсонщини й Запорізької області, проте позиція Кремля залишається невизначеною. Втрата експертного потенціалу в зовнішньополітичних інституціях США частково пояснюється масштабними кадровими чистками. У липні з Держдепартаменту звільнили понад 1300 співробітників, зокрема аналітиків, що працювали з російським і українським напрямами. За даними Американської асоціації дипломатичної служби, з січня дипломатичний корпус США скоротився на близько 25%.

 
СШААляскапереговори

