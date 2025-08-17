Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Гарантії безпеки Україні від Трампа важливіше за забаганки путіна – Зеленський

17 серпня 2025, 18:43
Гарантії безпеки Україні від Трампа важливіше за забаганки путіна – Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, що справжні гарантії безпеки - це сильна армія, і це може дати тільки Україна.
Президент України Володимир зеленський підкреслив, що реальні гарантії безпеки для країни залежать від сильної армії, підтримки Європи у фінансуванні та сучасного озброєння, а не від обіцянок російського лідера.
 
Про це він розповів на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
 
"Я не знаю, про що реально говорили путін і президент Трамп. Багато деталей Трамп сказав мені, потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше, ніж думки путіна", - наголосив президент України.
 
Він пояснив, що путін нам не дасть ніяких гарантій безпеки. Зеленський пояснив, що справжні гарантії безпеки - це сильна армія, і це може дати тільки Україна.
 
"Фінансування армії, я вважаю, може дати тільки Європа. Зброю для цієї армії може дати внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у США. Оце я вважаю гарантії безпеки", - пояснив глава України.
 
Водночас він зазначив, що те, чи є війська на землі, чи захист в небі, як в інших держав, чи є у нас сучасний тотальний набір протиповітряної оборони - це поки лише запитання.
 
"На них ми хочемо отримати відповіді, щоб розуміти, що таке гарантії безпеки. Те. Що ви говорите, мені здається, це сигнал російської сторони, що вони не будуть нас далі окуповувати. Але якщо чесно це поки лише слова. На рівні тристоронньої зустрічі - готові говорити", - підсумував Зеленський.
 

 

війна

