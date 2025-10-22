Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Генсек НАТО підтримав заклик Трампа зупинити війну в Україні по лінії фронту

22 жовтня 2025, 20:10
Генсек НАТО підтримав заклик Трампа зупинити війну в Україні по лінії фронту
Рютте зазначив, що повністю згоден із Трампом у цьому питанні.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повністю підтримав заклик президента Дональда Трампа до України та росії "зупинитися там, де вони перебувають".
 
Про це він сказав під час спілкування з журналістами.
 
За його словами, це просте, але необхідне послання для початку реальних переговорів. 
 
"Президент Трамп цими вихідними висловився абсолютно ясно - зупиніться там, де перебуваєте. Звучить просто,
але, звичайно, це саме те, що потрібно", - сказав Рютте.
 
Він зазначив, що повністю згоден із Трампом.
 
"Зупиніться там, де перебуваєте - це головне послання. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити - я особисто, постпред, усі ми - щоб допомогти йому реалізувати це бачення", - додав генсек.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

