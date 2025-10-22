Генсек НАТО підтримав заклик Трампа зупинити війну в Україні по лінії фронту

Рютте зазначив, що повністю згоден із Трампом у цьому питанні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повністю підтримав заклик президента Дональда Трампа до України та росії "зупинитися там, де вони перебувають".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За його словами, це просте, але необхідне послання для початку реальних переговорів.

"Президент Трамп цими вихідними висловився абсолютно ясно - зупиніться там, де перебуваєте. Звучить просто,

але, звичайно, це саме те, що потрібно", - сказав Рютте.