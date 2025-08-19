Генсек НАТО: територіальні питання України вирішуватиме Зеленський, пріоритет – гарантії безпеки

Цей аспект обговорюватимуть Зеленський і путін на зустрічі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що на переговорах лідерів у Білому домі питання зміни українських кордонів не обговорювали. За його словами, цей аспект має стати предметом окремої тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії, де ініціативу має взяти на себе президент Володимир Зеленський.

"Ця тема сьогодні не розглядалася", - сказав Рютте в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання про можливі територіальні поступки.

"Усім зрозуміло, включно з президентом США Дональдом Трампом, що питання, пов'язані з кордонами, належать до компетенції України. Президент Зеленський повинен вирішувати це безпосередньо в тристоронньому форматі, а пізніше, ймовірно, продовжити діалог із владіміром путіним", - цитує його слова CNN.

За словами генсека, учасники зустрічі дійшли єдиного висновку: перш ніж обговорювати будь-які територіальні питання, необхідні чіткі гарантії безпеки для України. Він також зазначив, що союзники мають узгодити, яким саме чином ці гарантії будуть забезпечені.

В ефірі програми The Ingraham Angle на Fox News Рютте назвав переговори за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських партнерів "дуже продуктивними" і додав: більш детальні параметри гарантій безпеки обговорюватимуться найближчим часом; розглядаються механізми, що можуть нагадувати захист за принципом статті 5 НАТО.