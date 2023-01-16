Генсек НАТО візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України та зустрінеться із Резніковим

Зустріч буде зосереджена на триваючій кризі в Україні та пов’язаних з нею проблемах безпеки для країн НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, у Німеччині, 20 січня 2023 року, повідомляється на сайті Альянсу.

Зустріч, яку проведе міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III, буде зосереджена на триваючій кризі в Україні та пов’язаних з нею проблемах безпеки, з якими стикаються члени НАТО та партнери.

У рамках зустрічі Генеральний секретар проведе двосторонні зустрічі з паном Олексієм Резніковим, міністром оборони України, та іншими високопосадовцями.