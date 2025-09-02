Генсек НАТО зробив жорстку заяву щодо загрози з боку рф

До Гааги ракета рф долетить за 5-10 хвилин, наголосив Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росія становить загрозу для всіх країни Європи. Він наголосив, що до Гааги російська ракета може долетіти за лічені хвилини.

Про це пише The Guardian.

Така заява генсека Північноатлантичного альянсу пролунала на пресконференції в Люксембурзі, де він перебуває із візитом. Рютте також згадав про нещодавній інцидент з літаком, в якому летіла Урсула фон дер Ляєн – GPS борту було заглушено, і у цьому підозрюють росію. За його словами, НАТО ставиться до цього серйозно, і веде роботу для протидії гібридним загрозам.

"Я завжди ненавидів слово "гібридний", бо воно звучить так мило, але гібридний – це саме це: перешкоджання роботі комерційних літаків з потенційно катастрофічними наслідками, замах на вбивство великого промисловця в одній з країн-членів НАТО, атака на національну службу охорони здоров'я у Великій Британії. Це не дрібні, незначні інциденти. Це величезні інциденти, які мають величезний вплив", – сказав він.

Говорячи про збільшення витрат на оборону, Рютте заявив, що країни НАТО роблять це не заради Трампа, а тому, що загроза з боку рф зростає кожного дня. "Не будьмо наївними. Одного дня це може стосуватися і Люксембургу, і моєї країни, Нідерландів. Зараз ми всі в безпеці. Ми думаємо, що знаходимося далеко від росії, але насправді ми дуже близько. А з урахуванням новітніх російських ракетних технологій, наприклад, різниця між Литвою на передовій і Люксембургом, Гаагою чи Мадридом становить 5–10 хвилин. Саме стільки часу потрібно цій ракеті, щоб досягти цих частин Європи", – акцентував генсек НАТО. Він додав, що всі країни Європи перебувають під прямою загрозою з боку росії: "Ми всі зараз на східному фланзі, незалежно від того, чи живете ви в Лондоні, чи в Таллінні… немає різниці".

За словами Рютте, для тривалого миру необхідна не тільки сильніша українська армія, а й "гарантії безпеки від друзів і партнерів України, США, Європи та інших країн".

"Ведеться велика робота, щоб, коли Україна вступить у ці двосторонні або тристоронні переговори, вона мала непохитну підтримку, що гарантуватиме, що росія дотримається будь-якої угоди, яка буде укладена, і ніколи більше не загрожуватиме українській території після укладення угоди", – пояснив він.

При цьому є і "погана новина", каже Рютте. Вона полягає в тому, що зараз все це на "ранній стадії".

Рютте додав, що зараз основна увага приділяється двом напрямкам": зближенню Зеленського і путіна "для початку обговорення шляхів вирішення конфлікту" та досягненню згоди між європейцями і США щодо довгострокових гарантій безпеки, які б запобігли повторному нападу росії на Україну.