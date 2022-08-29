CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританська заморська територія Гібралтар через 180 років повернула собі статус міста. Його присвоїла королева Єлизавета на честь ювілею коронації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гібралтар офіційно став містом із запізненням на 180 років
Я сподіваюся, що люди, які живуть у цих місцях, особливо в нових містах, зможуть пожинати переваги зростання глобальної позиції свого дому та приваблять більше внутрішніх інвестицій для місцевого бізнесу
Фото: Getty Images
Про це пише BBC.
Гібралтар раніше вже мав статус міста — він отримав його 1842 року указом королеви Вікторії. Але потім чомусь цей статус зник.
Премʼєр Великої Британії Борис Джонсон назвав це "великою нагородою" і підкреслив, що статус міста для Гібралтару підкреслює його "багату історію та динамізм".
На честь ювілею заявки для отримання статусу міста подали 39 населених пунктів, і вісім із них отримали його. Сім розташовані на території Великої Британії, а восьмий — Стенлі — на Фолклендських островах. Гібралтар отримав статус міста додатково.
"Міста в цьому списку неймовірно багаті історією та культурою, і місцеві жителі цих територій справедливо дуже пишаються тим, що значення їхнього міста викладено на папері.
Я сподіваюся, що люди, які живуть у цих місцях, особливо в нових містах, зможуть пожинати переваги зростання глобальної позиції свого дому та приваблять більше внутрішніх інвестицій для місцевого бізнесу", - сказав міністр кабінету міністрів Кіт Малтхаус.
Статус міста часто асоціюється з наявністю собору, університету чи численного населення, але немає встановлених правил для його надання — він присуджується монархом за порадою міністрів. Набуття цього статусу майже ні на що не впливає, хоча часто може сприяти розвитку спільнот через появу на картах і є джерелом гордості для жителів.
Гібралтар є британською заморською територією з 1713 року, коли його було передано Великій Британії за мирним договором, підписаним після війни з Іспанією. Попри це, в Іспанії досі точаться суперечки з британцями за юридичний статус Гібралтару та прав на нього.
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