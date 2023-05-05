Глава МЗС Естонії Цахкна і генсек НАТО Столтенберг обговорять вступ України до Альянсу
Про це повідомляє національний мовник ERR.
"Одна дуже важлива тема - це статус України у питанні вступу до НАТО. Зустріч лідерів НАТО у Вільнюсі пройде у липні і ми активно працюємо разом з нашими союзниками, щоб Україна отримала чітке послання та чітко сформульовану публічну декларацію щодо подальших кроків у процесі приєднання до НАТО", - сказав Цахкна.
Він підкреслив, що вже недостатньо просто декларувати, що Україні раді у Північноатлантичному альянсі.
"Треба йти далі дуже конкретними кроками. Тож зустріч із генсеком НАТО дуже важлива", - резюмував глава МЗС Естонії.