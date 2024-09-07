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Глава МЗС обговорив з Ентоні Блінкеном прискорення надання військової допомоги Україні

07 вересня 2024, 12:21
Глава МЗС обговорив з Ентоні Блінкеном прискорення надання військової допомоги Україні
Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з Блінкеном.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Дипломати обговорили прискорення надання військової допомоги Україні.
 
Про це Андрій Сибіга повідомив у мережі Х(Twiter).
 
"Ми обговорювали шляхи прискорення військової допомоги, просування Формули миру та посилення санкцій проти росії. Сподіваюся на тісну співпрацю для захисту спільних демократичних цінностей", - повідомив Сибіга.
 
У свою чергу, Ентоні Блінкен привітав Андрія Сибігу з призначенням і назвав Сибігу "давнім партнером" і висловив упевненість у "продовженні хорошої роботи та тісної співпраці". 
 
"Я з нетерпінням чекаю особистої зустрічі найближчими тижнями", — додав держсекратера США.
МЗСвійна в Україніросія окупанти

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