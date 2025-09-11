Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Глава МЗС Польщі: Трампу час зрозуміти, що путін насміхається з нього

11 вересня 2025, 20:51
Глава МЗС Польщі: Трампу час зрозуміти, що путін насміхається з нього
Фото: polradio.pl
Сікорський зазначив, що Польща поважає спроби зупинити російсько-українську війну дипломатичним шляхом.

Президент США Дональд Трамп вже повинен побачити, що російський диктатор владімір путін насміхається з нього й не збирається завершувати війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю PBS.

Сікорського запитали, чи вірить він, що Трамп рано чи пізно дійде до рішення про застосування санкцій проти росії. 

"Президенту Трампу вже час побачити, що путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин путін запускає тільки більше й більше безпілотників - спершу проти України, а тепер і проти НАТО", - наголосив міністр. 

Глава МЗС Польщі сподівається, що наприкінці цього процесу "ми побачимо серйозні скоординовані дії для того, щоб путін усвідомив, що його екзотичний проєкт відродження російської імперії не має шансів".

Сікорський зазначив, що Польща поважає спроби зупинити російсько-українську війну дипломатичним шляхом, і звісно хотіла б якнайшвидшого миру для України.

"Але, на нашу думку, путін відреагує лише на сильні кроки. путін надто довго зловживав доброю волею президента Трампа", - наголосив польський міністр.

