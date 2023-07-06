Глава МЗС Польщі заявив про адекватну реакцію на можливий удар росії по ЗАЕС

Водночас він не озвучив деталі цієї реакції.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що у разі російського удару по Запорізькій АЕС відповідь Варшави буде "адекватною".

Про це він сказав в інтерв'ю BBC Newsnight, яке наводить Rzeczpospolita.

"Це буде абсолютно нова ситуація. Тому ми будемо реагувати адекватно", – повідомив Рау.

Очільник польського МЗС зазначив, що подібний удар вплине на значну частину території НАТО.

"Тому це вимагатиме відповідної реакції. І не чекайте, що я вам скажу, якою саме буде ця відповідь", – наголосив він.