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Глава окупантів зізнався про страти і депортації українців на Запоріжжі – ISW

22 лютого 2024, 09:38
Глава окупантів зізнався про страти і депортації українців на Запоріжжі – ISW
"Губернатор" тимчасово окупованої Запорізької області Євген Балицький визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення рф в Україну чи "ображають" росію.

Він також натянув на те, що російські війська страчують українських громадян без суду і слідства.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

"російська окупаційна влада вислала велику кількість сімей... які не підтримували спеціальну військову операцію або ображали росію, зокрема російський прапор, гімн або путін", - заявив в інтерв'ю Балицький. 

Він виправдовує ці дії, які є воєнними злочинами, стверджуючи, що примусова депортація українських сімей була для їхнього ж блага, адже російській владі довелося б розбиратися з ними у ще жорсткіший спосіб у майбутньому, або ж їх вбили б інші проросійські громадяни. 

Балицький сказав, що окупаційна влада дала можливість виїхати, але декого депортувала силою, давши їм пляшку води на кордоні. 

За його словами, окупаційна влада прийняла деякі надзвичайно жорсткі рішення, про які не буде говорити. Ймовірно, натякнувши на російські окупаційні війська, які проводять страти без суду і слідства над українськими громадянами. 

Інститут вивчення війни вже фисав, що росія примусово депортує українських громадян, включно з дітьми, і продовжує вважати, що росія намагається знищити українську мову, культуру, історію, етнічну приналежність та ідентичність, у тому числі за допомогою дій, які  порушують Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. 

Заяви "губернатора" про депортації українських громадян, які критикують російську окупацію, показують, що російські депортаційні кампанії частково мають на меті русифікувати населення окупованої України за допомогою примусу і страху. 

Те, що Балицького відкрито говорить і захищає незаконне поводження російської окупаційної влади з українськими громадянами свідчить про те, наскільки російська влада підтримує і заохочує таку політику.

 
РосіядепортаціяБалицькийстрати

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